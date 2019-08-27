27日早晨，成都航空的一架ARJ21飛機從北京大興國際機場起飛，順利完成試飛所承擔的全部科目。這是大陸國產客機ARJ21投入航線運營來首次在北京開展飛行，也是ARJ21飛機首次參與大興機場試飛任務。

ARJ21國產飛機在大興機場試飛，不僅有助於大興機場更好地為ARJ21飛機提供保障，更有利於大陸國產飛機從設計製造之初便充分應用航行新技術。

大興機場作為新建機場，必須經過校飛、試飛、行業驗收等程式後才能取得機場使用許可證。試飛是飛行程式批復和相關行業驗收的重要前置條件。ARJ21飛機配合大興機場開展了Ι類精密進近（CATΙ）及跑道視程（RVR）400米起飛等低能見度運行補充審定驗證、改進型地面活動引導及控制系統（A-SMGCS）測試和包括除冰在內的地面保障流程演練，為開航及後續實際運行做好準備。成都航空飛行、機務、服管等11個部門的20餘人參與此次試飛，成都航空總經理查光憶親自擔任試飛機長。

(旺報 )