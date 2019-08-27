嘉義市圳頭里在社區關懷據點打造綠屋頂，專門種蔬菜、植物，提供給共餐食堂使用。（呂妍庭攝）

嘉義市圳頭里在社區關懷據點打造綠屋頂，專門種蔬菜、植物，提供給共餐食堂使用。（呂妍庭攝）

嘉義市圳頭里在社區關懷據點打造綠屋頂，專門種蔬菜、植物，提供給共餐食堂使用。（呂妍庭攝）

嘉市圳頭里綠屋頂

嘉義市圳頭里以嘉市後花園為願景，積極推動社區營造，還利用國防部廢棄的舊醫療站打造成社區活動中心，居民們在屋頂種菜、植栽，營造出頗具特色的「綠屋頂」，里長楊文俊說，綠屋頂設置後，建築物平均溫度比過去約降低2至3度，且社區1周5天共食的蔬菜也取自屋頂，自給自足，吃得健康又安心。

嘉市東區圳頭里經嘉市環境保護局輔導參與行政院環境保護署所推動的「低碳永續家園認證評等計畫」低碳家園評等認證評等，2017年就取得低碳家園評等認證評等里層級銅級認證，除社區長期投入的營造低碳生活行動外，活動中心頂樓的空中花園「綠屋頂」也是一大特色。

楊文俊說，綠屋頂不但是里內志工活動場域，屋頂上種植的各式植栽和農作物成熟後，還能提供老人食用使用，尤其綠屋頂設置後，這棟建築平均溫度比過去約降低2至3度，不僅美化屋頂，也能讓屋頂隔熱。

環保局綜合計畫科長孫意惇指出，圳頭里以人文特色結合低碳，形成了獨樹一格的低碳社區，希望藉著圳頭里經驗分享，讓更多人瞭解低碳永續家園的建構也能極富文化氣息，並透過里間連結規畫，擴大社區經營效益，期盼未來嘉市有更多綠屋頂，朝「低碳城市」邁進。

(中時 )