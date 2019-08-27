據美國之音（VOA）中文網27日報導，美國軍方希望能與澳大利亞方面合作，打破大陸在全球供應稀土方面的主導態勢。稀土是一種礦產資源，是手機和其他尖端武器等產品的重要原料。

美國國防部主管採購的次長艾倫．洛德（Ellen Lord）女士26日在記者會上透露，今年夏天訪問澳大利亞之際，雙方就能否合作建設軍事裝備用的稀土冶煉設施進行了磋商，從而強調，美國正在與同盟國澳大利亞開展合作，爭取確保新的供應源。

洛德說，我們關心稀土產業鏈是否脆弱，特別是在一個對手控制著稀土的供應鏈的時候。

美國的稀土進口在很大程度上依賴大陸，為改變這一現狀，美國正在摸索多元化的供應源。根據美國地質資源局的統計數字，2017年，美國從國際上進口稀土的80％從大陸進口。大陸稀土生產量占全世界產量的81％。

洛德表示，五角大廈最重視的一個管道就是與澳大利亞人合作，建立一條稀土生產線，滿足美國國防部以及其他盟國的需求。

洛德說，最具有挑戰性的問題是如何加工稀土，如何讓這條稀土生產線運轉起來，因為，大陸經常的做法是，在全世界挖掘稀土，然後把這些稀土運回大陸加工生產。

稀土有什麼作用？在美國軍隊中噴氣式飛機發動機需要稀土，衛星和飛彈防禦系統也需要稀土，另外，夜視儀器也需要稀土。

日本NHK電視台網站報導說，在美陸經貿摩擦不斷升級的背景下，稀土生產大國大陸暗示可能限制稀土出口，美國正在加快研發從煤炭中提取稀土的最新技術等，以減少對大陸的依賴。

今年早些時候，大陸的國家發改委官員曾發出警告，揚言要把稀土等戰略物資或礦產資源，當作同美國進行貿易戰的工具。該官員還說：如果任何人想把大陸出口的稀土產品，當作限制大陸發展的工具，那麼大陸人民將會非常不高興。

(中時 )