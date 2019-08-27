台中市長盧秀燕27日現場體驗電競遊戲，感受刺激的電競，強調打電競也能拚經濟。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕為宣傳2019台中電競嘉年華，27日與外號「亞洲統神」的張嘉航等人挑戰虛擬賽車，體驗在虛擬實境賽車的刺激感，她說，自己是「媽媽駕駛」，慢慢開安全駕駛，電競艙模擬逼真，猶如在天空中開飛機非常有趣，打電競也能拚經濟，市府會當支持電競產業發展的後盾。

「2019台中電競嘉年華」9月20日至22日將在弘光科技大學舉辦，3天賽事依序主打校園盃《傳說對決》、市民盃《拳皇與侍魂曉》與國際戰隊PK賽《英雄聯盟》，請出知名電競實況主「統神」張嘉航代言，吸引全台各地的電競遊戲迷，期待參與盛會。

盧秀燕與擔任台中市體育總會電子競技運動委員會主委的市議員江肇國，張嘉航和前閃電狼職業電競戰隊選手MMD游立宏等4人挑戰虛擬賽車，感受在虛擬實境賽車的暈眩感，驚呼聲連連，也宣告台中電競嘉年華正式開跑。

根據統計，台灣電競族群多達700多萬人，更是全球觀賞電競遊戲流量排名第5的國家，盧秀燕表示，電競不僅是遊戲，更是一項運動與經濟產業，市府支持電競產業發展，力挺電競好手比賽，「市府做就對了！」

張嘉航強調，期待台中市舉辦電競嘉年華，讓電競選手有爭取榮耀及獎金的平台，建立產學結合機制，他出身玩英雄聯盟出身，為了活動特別苦練《傳說對決》等遊戲，在3天賽程與電競高手一較高下。

(中時 )