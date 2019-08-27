翡翠海皇炒麵380元＋10％（4人份），廣炒麵先燙後再用油煎到外表略顯穌脆，吃起來麵體是外脆內軟香，比炒泡麵更有炒泡麵的FU，上頭舖滿燴炒的海鮮，豪華又可口。（馮惠宜攝）

金悅軒餐廳在行政總主廚黃志龍領軍下，其無論粵菜、海鮮、港點都呈現高品質，甚至被老饕譽為是台中最強的粵菜餐廳。（馮惠宜攝）

無論是翡翠海皇炒麵或菜遠牛肉炒麵，雖然麵體外脆內軟，品嚐時淋上特製的雞高湯，可以增加濕潤感，更易入口。（馮惠宜攝）

菜遠牛肉炒麵380元＋10％（4人份），麵體同樣是先燙後油煎，搭配澳牛後腿肉和青江菜，這道麵同時也吃得到香牛肉香。（馮惠宜攝）

這不是炒泡麵，卻更有炒泡麵的FU！被美食部落客封為是台中最強的粵菜海鮮餐廳「金悅軒」店裏的炒麵用的是廣炒麵雞蛋麵，烹調時先用水燙熟再以鍋煎處理，吃起來外脆內軟，咬起來「考考滴」愈嚼愈香。

金悅軒主打粵菜、海鮮和港式點心，無論選材用料都十分講究，烹調手法精緻到味，因而被饕客、美食部落客稱為全台最強的粵菜海鮮餐廳，不但海鮮熱炒、港式燒臘點心有口碑，連店裏的炒麵也很有特色。

金悅軒賣的港式炒麵，不像台式炒麵富含食材的湯汁，麵體是廣炒麵用的雞蛋麵，作法分為先燙後煎、先煎再燙兩種烹調方式，最後再加上配料燴炒，前者炒麵外脆內軟，淋上高湯吃起來外脆內軟，還會有咔嗞咔嗞的清脆口感，像是菜遠牛肉炒麵、翡翠海皇炒麵；配料是燴炒後淋在麵體上，吃的時後還搭配雞高湯，可視個人喜好淋在麵上一起食用，增加麵入口濕濡的口感。

而用先煎再燙烹調的是「銀芽鼓油皇蝦皇炒麵」是店裏點餐閱最高的炒麵，先將廣炒麵先油煎後再燙熟，最後再以蛋絲、銀芽燴炒，師父特調的燒汁醬則是這道炒麵的靈魂，用香港生抽醬油調製的醬汁鹹中帶甘，讓整道炒麵更多滋多味。

店名：金悅軒

地址：台中市南屯區公益路213號

電話：（04）22557942

營業時間：上午11：30至下午3：00，下午5：30至下午10：00

售價：菜遠牛肉炒麵380元＋10％（4人份）、翡翠海皇炒麵380元＋10％（4人份）、銀芽鼓油蝦皇炒麵428元＋10％（4人份）

(中時 )