這不是炒泡麵，卻更有炒泡麵的FU！被美食部落客封為是台中最強的粵菜海鮮餐廳「金悅軒」店裏的炒麵用的是廣炒麵雞蛋麵，烹調時先用水燙熟再以鍋煎處理，吃起來外脆內軟，咬起來「考考滴」愈嚼愈香。
金悅軒主打粵菜、海鮮和港式點心，無論選材用料都十分講究，烹調手法精緻到味，因而被饕客、美食部落客稱為全台最強的粵菜海鮮餐廳，不但海鮮熱炒、港式燒臘點心有口碑，連店裏的炒麵也很有特色。
金悅軒賣的港式炒麵，不像台式炒麵富含食材的湯汁，麵體是廣炒麵用的雞蛋麵，作法分為先燙後煎、先煎再燙兩種烹調方式，最後再加上配料燴炒，前者炒麵外脆內軟，淋上高湯吃起來外脆內軟，還會有咔嗞咔嗞的清脆口感，像是菜遠牛肉炒麵、翡翠海皇炒麵；配料是燴炒後淋在麵體上，吃的時後還搭配雞高湯，可視個人喜好淋在麵上一起食用，增加麵入口濕濡的口感。
而用先煎再燙烹調的是「銀芽鼓油皇蝦皇炒麵」是店裏點餐閱最高的炒麵，先將廣炒麵先油煎後再燙熟，最後再以蛋絲、銀芽燴炒，師父特調的燒汁醬則是這道炒麵的靈魂，用香港生抽醬油調製的醬汁鹹中帶甘，讓整道炒麵更多滋多味。
店名：金悅軒
地址：台中市南屯區公益路213號
電話：（04）22557942
營業時間：上午11：30至下午3：00，下午5：30至下午10：00
售價：菜遠牛肉炒麵380元＋10％（4人份）、翡翠海皇炒麵380元＋10％（4人份）、銀芽鼓油蝦皇炒麵428元＋10％（4人份）
(中時 )
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