（蔡依珍攝影）

大溪曾榮獲台灣十大經典小鎮，觀旅局為把大溪推向國際，廣發英雄帖，招募並培育60名英語導覽員，完成訓練並測驗合格經錄取者，就能帶領國際遊客深度遊覽大溪老街，歡迎大家一起成為桃園城市外交的觀光尖兵。

觀光旅遊局長楊勝評表示，大溪不僅是桃園經典旅遊景區，更於去年榮獲台灣十大經典小鎮，近兩年國外旅客更是絡繹不絕，為了提供更優質的服務，即日起開始招募60名英語導覽員，資格不限，只要是有熱忱、希望擁有國際導覽服務經驗的朋友都非常歡迎，桃園大專院校學生尤佳，托福80分以上或多益850以上或雅思6分以上優先錄取，即起至9月20日止開放線上報名。

培訓計畫以增進受訓人員英語及導覽能力為目標，分為城市步行導覽、在地文史、景點走訪、導覽技巧等4堂課，課程結束10月下旬會舉辦2階段口試測驗，室內採隨機抽取景點，通過後參加室外口試，依總成績錄取10名導覽員、備取10名，11月開始實際帶領外國旅客在大溪老街周邊深度導覽。

觀旅局指出，參考國外步行導覽給付經驗，導覽員無給職，採自由小費制，會建議旅客依感受給予每次100至500元，歡迎有意願、有服務熱忱的朋友躍踴報名，藉導覽服務拓展人生視野、增進未來職涯發展機會。

(中時 )