成軍於1956年的北京首鋼籃球隊，1995年CBA開打成為元老球隊，至今3度奪冠，陣中名將如雲，最耳熟能詳的就是與「移動長城」姚明同名的巴特爾、焦健、張雲松，後期有NBA名將馬布里、孫悅，以及台灣好手李學林，如今又有了華裔球星林書豪以及台灣球員周儀翔的加盟，新賽季北京躍居成為奪冠熱門球隊。

北京首鋼早期在巴特爾的領軍下是CBA的傳統強隊，可惜始終與冠軍獎盃無緣，2002年巴特爾成功挑戰NBA，加入金塊隊，北京首鋼在少了這位強力中鋒後戰績慘跌不止，2003-04球季無法闖進CBA季後賽，2009-10球季例行賽戰績更是8勝24敗，下滑至15，全聯盟倒數第三，創下隊史最差紀錄。

2010-11球季重整旗鼓，先找來名教頭閔鹿蕾接掌兵符，洋將部分更是簽下3位NBA好手莫里斯、阿巴斯與佛里西斯，開季首戰不敵新疆後，接著在洋將與李學林的聯手下6連勝，相隔4年重返季後賽。

2011-12球季重金禮聘馬布里，加上翟曉川與朱彥西等年輕小將的竄起，季後賽連過浙江與山西兩關，決賽挑戰衛冕軍廣東，最終以4比1奪得隊史首冠，表現出色的李學林榮膺MVP，寫下台灣球員在NBA新猷。

2012-13球季衛冕失敗，2013年找來大陸國家隊頂級後衛孫悅，雖然馬布里受了傷，但季後賽聯課廣廈、廣東與新疆，拿下隊史第二冠。2016年北京首鋼完成衛冕，霸氣十足的馬布里獲選MVP。

2017年馬布里離開北京首鋼，加盟了另一支北京球隊北京翱龍(北控)，去年退役，今年入主北控而為總教頭。

北京首鋼在結束巴特爾與馬布里兩個時代後，2017-18球季例行賽第七，上賽季31勝15敗排名第五。新賽季除了喜獲林書豪加盟外，還順利留下了翟曉川、朱彥西、段江鵬等老將，而且還簽下了兩位NBA球星，整體實力飆漲，新賽季成為奪冠熱門球隊。

(中時電子報)