屏科大水產養殖系特聘教授養蝦專家鄭文騰近2年運用布袋蓮、果皮等生物性廢棄物低溫製成「保健飼料」，不僅協助養殖業一改投藥詬病，還提高蝦類近4成存活率。（謝佳潾攝）

屏科大水產養殖系特聘教授養蝦專家鄭文騰（中）近2年運用布袋蓮、果皮等生物性廢棄物低溫製成「保健飼料」，不僅協助養殖業一改投藥詬病，還提高蝦類近4成存活率。（謝佳潾攝）

屏科大水產養殖系特聘教授養蝦專家鄭文騰（中）近2年運用布袋蓮、果皮等生物性廢棄物低溫製成「保健飼料」，不僅協助養殖業一改投藥詬病，還提高蝦類近4成存活率。（謝佳潾攝）

屏科大水產養殖系特聘教授養蝦專家鄭文騰近2年運用布袋蓮、果皮等生物性廢棄物低溫製成「保健飼料」，不僅協助養殖業一改投藥詬病，還提高蝦類近4成存活率，今年因該研發榮獲「全國十大傑出農業專家」，獲蔡英文總統授證表揚。

「預防勝於治療！」鄭文騰以泰國蝦比喻人解釋道，現今消費者重視食安，而傳統養殖業有投藥如抗生素等問題，時常引起擔憂，加上該藥劑就藥學而言屬治療用藥，對養殖非有益處，所以養殖如同養生之道，從根本預防才是重點，因此保健飼料的概念誕生了。

鄭文騰指出，他先後採取布袋蓮、香蕉皮、可可果莢等生物性廢棄物研發成保健飼料，發現成效非常好，如香蕉皮製成的保健飼料能降低泰國蝦的互相殘殺率，有學生研究發現，一般飼料養的泰國蝦存活率約2成，而添加保健飼料的可近4成，效果差很大。

他說，保健飼料的成本比一般飼料高出40％，但市場接受度算高，因為保健飼料非主食，它就如同人的保健食品是添加用的，在高成效與提高些微成本的比較下，多數飼料業者或養殖戶都很願意使用。

他強調，屏科大的飼料工廠是試量產，雖1小時能產出20噸保健飼料，但礙於乾燥設備等無法量產販售，因此目前是以技術轉移為主，已有4、5家合作業者，當中還有養殖戶，相信保健飼料的概念與技術會愈趨普及，進而有效嘉惠養殖漁民。

(中時 )