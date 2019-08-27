南韓提條件要求日本不要將南韓排除在白色名單之外，南韓將考慮重新判斷是否續簽軍事情報保護協定(GSOMIA)。日本內閣官房長官菅義偉27日對此回應說，「協定和出口管理乃不同次元的問題，日本政府的對應是不會改變的。」

日本將南韓從可享受出口優惠國的白色名單中除名的政令將於28日施行，這是日本對南韓半導體3原料加強出口管制後的第2波攻勢，出口到南韓的大多數品項都將被嚴加管制。

在政令施行前，南韓國務總理李洛淵26日表示，日本政府若不將南韓排除在白色名單外的話，將重新考慮是否終止與日本共享軍事機密的GSOMIA協定。27日他又強調，「我相信日本政府應該不希望事態比現在更惡化吧？」

菅義偉27日在記者會上表示，修改政令是因為南韓的出口管理制度和運用有不足之處，日本為了實施適當的出口管理，才會重新修正審查制度。協定和出口管理乃不同次元的問題，日本政府的對應是不會改變的。

菅義偉還強調，「南韓持續採取通知終止GSOMIA等否定的、非合理的動作，而使現在的日韓關係處於非常嚴峻的情況，日本仍將強烈要求韓方能做出賢明的對應。」

(中時 )