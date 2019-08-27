警消研判南勢溪14.5公里處有大石阻擋水流，研判男童有可能卡在該處，但因水流湍急無法靠近。（葉書宏翻攝）

39歲簡姓男子26日下午3時許，帶著6歲兒子前往住家附近、新北市烏來區福山里卡拉模基橋下捕魚，豈料，簡父一不注意，兒子疑似遭水沖走不知去向，警消今（27日）上午8時30分再度集結搜索，簡男也忍痛一起加入，但至下午6時許仍未有所獲，警消將於28日繼續搜索。

據悉，簡男為當地原住民，離婚約半年，擔任公車司機、育有3名子女，家住在卡拉模基橋附近約30公尺處，簡男與妻子都要外出工作，子女平時由祖父、祖母照顧。

令人鼻酸，簡男的7歲大女兒去年7月29日，與表姊一起到卡拉模基橋下的溪流戲水，表姊妹不慎遭湍急的溪水沖走，表姊驚嚇大聲呼救，引起附近居民注意，表姊幸運被救起，表妹4天後被尋獲溺斃，如今6歲兒子再度落水失蹤。

消防局除了派員沿岸搜索外，另外也出動空拍機，研判南勢溪14.5公里處有大石阻擋水流，研判男童有可能卡在該處，但因水流湍急無法靠近。因天色昏暗，消防局於下午6時許結束搜索，將於28日繼續搜索。

烏來6歲童失蹤 胞姊溺斃處空拍有「黑影」

(中時 )