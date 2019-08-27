釋迦（番荔枝）、香蕉受白鹿颱風損害嚴重！農委會統計，截至今（27）日下午5時止，白鹿颱風造成農損共1億7522萬元，其中以釋迦損失6868萬元最嚴重，香蕉損失4642萬元次之；各縣市受損情形，則以台東縣損失1億1351萬元、佔6成5最多，其次才是屏東縣、高雄市及南投縣等縣市。

農委會統計，白鹿颱風共造成農業產物及民間設施損失達1億7522萬元，其中包括農產損失1億6794萬元、畜產損失2.9萬元及民間設施損失725萬元。

農產損失部分，農作物被害面積達2669公頃，損害程度20％，換算無收穫面積535公頃。前五大受損作物，以釋迦損失6868萬元最嚴重，香蕉損失4642萬元次之，再其次為芭樂（番石榴）損失923萬元、檸檬652萬元及木瓜621萬元。受損畜禽則主要為鴨715隻，損失2.9萬元。

民間設施損失部分，則包括花蓮縣農田流失0.04公頃，損失4.0萬元，屏東縣、南投縣、花蓮縣、高雄市、台東縣等縣市塑膠布（網）、整體結構受損，損失671萬元，以及台東縣養殖塭堤受損，損失50萬元等，共計725萬元。

各縣市受損情形則以台東縣損失1億1351萬元（65％）最多，屏東縣損失3177萬元（18％）次之，高雄市損失1650萬元（9％）及南投縣損失755萬元（4％）再次之。

農委會已公告台東縣的香蕉及台東縣太麻里鄉的釋迦為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區、品項，香蕉救助額度每公頃7.5萬元，即日起至9月4日止受理申請；釋迦救助額度每公頃9萬元，亦自即日起至9月5日受理申請，例假日亦照常受理。

(中時 )