咖啡店是不少文青的夢想工廠，但在東港有間咖啡店不僅店名俗又有力，還是「相親佳地」，店名取自老闆娘林美滿的名字，店則是先生送給她的禮物，而誰也沒想到，因喜歡喝咖啡而開咖啡店的美滿，會意外延續浪漫氛圍，不僅成功撮合多對情侶，甚至還有新人返店拍婚紗留念。

林美滿說，她一直很喜歡喝咖啡，甚至還在屏南社大當講師教咖啡相關課程，而開咖啡店更是她的夢想，只是多年來夫妻各有事業在忙，開一家店談何容易，直到2年前在先生的協助下，她終於圓夢了。他先生也感性地說，讓太太等了25年，是該送個「禮物」給她了。

林美滿在得知要開咖啡店後，毫不猶豫地將店名取作「美滿」，她說，有人告訴她這個名字太俗氣，換個有品味點的生意會更好，但她不採納，因為「幸福美滿」就是她想給客人的感覺，不僅名字如此、店內氛圍更是如此。

在她的堅持下，不僅順利經營美滿咖啡店，還意外將咖啡店之所以誕生的浪漫氛圍延續下來，不少客人將咖啡店當成「相親佳地」，林美滿笑說，她會注意「相親客人」，若發現雙方相對兩無言或尷尬時，她會適時地端出拉花助攻，做起紅娘。

2年來美滿咖啡店撮合不少情侶，在老闆的印象中約有4對，當中1對曾獲林美滿助攻的張筠研、陳健全27日還特地回到店內拍婚紗留念，為美滿咖啡店又增添浪漫新事跡。

(中時 )