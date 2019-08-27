韓流當道，無論是韓劇、韓食、韓綜…總吸引大批粉絲心生嚮往，恨不得一秒飛到韓國朝聖，中時特派員虫虫也忍不住大喊：好想跟韓國歐巴來場戀愛！沒想到這個夢想被美國人賈斯汀給攔截了，只見他一秒穿越古今變身帥氣歐巴，自信滿滿表示，虫虫想跟歐巴談戀愛、吃韓食…這些夢想他都辦得到，走一趟遠東百貨「韓流魅力文化物產展」就對了！親身感受韓國文化、K-POP表演，還有國民美食、街口小吃…超過癮！

賈斯汀(左)及特派員虫虫(右)特別帶大家朝聖「韓流魅力文化物產展」，不必飛出國就可以吃到道地韓國小吃、韓國零食飲料買好買滿！

即日起至9/17 全台遠東百貨韓流接棒

特派員虫虫和賈斯汀一路逛一路感到驚喜，沒想到台灣也可以逛到這麼棒的特別展～深受大家歡迎的遠東百貨「2019韓流魅力文化物產展」首波8月8日登場後好評不斷，今年也是第七屆舉辦，全台的遠東百貨多店接棒，共計11店連線火力全開！強棒Top City台中大遠百8月22日精銳盡出、Mega City板橋大遠百則將顧9月13日壓軸亮相，精彩的韓國展陣容剛好搭到我們的中秋佳節，精選的吃貨路線肯定讓大家大飽口福，韓迷們千萬要提前做好筆記，今年的參與廠商提供了更多元化的韓食和商品，讓大家吃得過癮、買得滿足！

大受歡迎的韓國小吃包括韓式炸雞、辣炒年糕、魚板串…在韓流魅力物產展都可以吃得到。

(左)薯條炸蝦串特別有趣的吃法特別吸引人；韓式糖餅(右)也是韓國相當受歡迎的街頭小吃。

韓食吃好吃滿 韓流魅力商品買不完

賈斯汀看到現場還有韓國有名的寶寶食品，他貼心的說「1/2強」裡面有許多型男最近都當了爸爸了，他可以買一些當做伴手禮帶回去送給他們；虫虫看到韓國有名的香蕉牛奶更是開心，因為這個是去韓國必喝的飲料，她這一次則是特別推今年剛上市的「蜜桃荔枝牛奶」真的是超讓人期待的新口味！除此之外，泡麵、海苔、零食、啤酒、泡菜都讓她們買得超過癮！不過，最讓她們兩個人眼睛發亮的當然就是韓國的炸雞和各式熟食了！虫虫興奮地說，看到紅紅的辣炒年糕和魚板串，就好像自己瞬間化身成為韓劇女主角了，一定要站在街邊大口吃啊～超幸福的！

韓國零食、美食、特產讓你一次買好買滿、心滿意足。

韓國有名的寶寶食品深受許多媽媽部落客歡迎，現場也找得到、不必找代購。

韓國的香蕉牛奶是許多人的最愛，特派員虫虫特別推薦她手上今年剛上市的新品：蜜桃荔枝牛奶。

特別活動：韓綜實境秀 免費體驗

來逛韓流魅力展除了好吃好買以外，更是好玩可期！今年還精心安排在特展期間週週假日(8月24日-9月1日)推出特別企劃「觸及真心大考驗」、「寶寶購物通」、「拜託了冰箱風味食演」……等韓綜系列體驗活動，結合韓國實境秀節目橋段，設計趣味闖關遊戲，大小朋友能參加，還有機會獲得韓國飾品、零嘴……等好物，快快安排週末到台中大遠百走一趟吧！

【2019遠東百貨「韓流魅力物產展」】

 第二波 8/22-9/2

台中大遠百、嘉義遠百、花蓮遠百、遠企購物中心

 第三波9/5-17

板橋大遠百、桃園遠百、新竹大遠百、高雄大遠百

(中時電子報)