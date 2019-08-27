年輕新世代名媛董若彤近來頻繁出席各大時尚活動， 備受禮遇，成為時尚圈的新寵。以往她的身旁還有媽媽錢德月相伴，但現在都隻身與會，出落大方的她不僅擁有傲人的身家背景，又有姣好面貌和178公分的身高優勢，前景可期。

「第一次為時尚派對走秀，是在16歲！」董若彤笑說，那時她的身高已有178公分，趁著學校放暑假，在媽媽的陪同下出席鐘表活動，很緊張，但也新鮮好玩，廠商還包了個五位數字的大紅包，她一毛錢也沒留，全都拿去買禮物孝敬父母。

董若彤出生時，媽媽錢德月買下喬治傑生的年度項鍊給她，與喬治傑生的情緣，早在出生的那一刻就已結下，佩戴喬治傑生最新款FUSION系列頂級珠寶。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Miu Miu）

在媽媽的身濡目染之下，董若彤對時尚產生感興趣，赴倫敦時尚學院就讀時尚管理，出席各大時尚派對不再只是玩樂，同時也是觀察、體驗和實習，如今董若彤已開始著手經營IG粉絲團，如今已有兩萬粉絲，這些都是在學校學不到的知識。

這次在本報的邀請之下進棚拍攝喬治傑生（Georg Jensen）頂級珠寶專題，分享她與喬治傑生的情緣，早在出生那一刻就已結下。當年媽媽生下她時，買了一堆年度紀念品，紀念人生中最喜悅的日子，其中之一就是喬治傑生1996年的年度項鍊，直到現在她還經常佩戴。

董若彤身穿Miu Miu秋冬新裝搭配喬治傑生最新上架的頂級珠寶

FUSION系列和MERCY系列，以K金、玫瑰金和鉑金鑲鑽詮釋時尚品味，北歐風的簡約設計，奢華不減文青。其中FUSION系列是以堆疊混搭的手法佩戴珠寶，戒指可以單獨佩戴，也可堆疊成組佩戴，充滿趣味；MERCY系列珠寶的設計特色是「圓形中的缺口」，並以圓潤線條詮釋，有人生會自行找到出口的意涵，充滿人生智慧。

喬治傑生Mercy系列18黃K金手鐲，22萬元。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生Mercy系列18黃K金雙環戒指，7萬元。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生NEW FUSION系列，18黃K金鏤空手鐲，21萬2000元。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生NEW FUSION系列，18黃K金白金鑲鑽耳環，9萬2000元。（GEORG JENSEN提供）

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