桃園機場第三航站區土方及基礎開挖工程，27日發現開挖過程監測數據出現異常情況，經進場校測數據得知，下方捷運隧道變位量於100公尺的距離內上浮約1.3公分，桃機公司已依程序通報桃園市政府及桃園捷運公司等單位，並採取相關應變作為。

桃機公司表示，經監測顧問深入檢測及計算，確認目前該區域結構變位的角變量為1／7700，數值遠低於台北捷運及桃園捷運1／500的結構安全界限值，同時未超過1／800的營運品質界限範圍，因此結構安全無虞，亦不會影響機捷營運品質。

桃機公司為求審慎，已要求先行暫停該工段作業，並由專業技師進行必要的緊急應變措施，包括加載重量以抑制上浮及持續抽水以降低地下鄉水上浮力，同時桃捷公司將進行相關捷運軌道的線形量測確認。

桃機公司強調，第三航站工程監測持續密切進行，且於數值訂定有嚴格標準，而目前1／7700的角變量數值均維持在安全規範之內，桃機公司與桃園市政府及桃園捷運公司始終保持密切聯繫，針對工程狀況都會適時做必要的處置，以維持捷運營運安全為最高目標。

(中時 )