精心研製的4款辣椒醬，成為乾意麵的絕配。（陳淑芬攝）

精心研製的4款辣椒醬，成為乾意麵的絕配。（陳淑芬攝）

鹽水麵店的乾意麵呈現老闆娘家鄉古早味。（陳淑芬攝）

「賣乾意麵，就是要做出小時候的家鄉味！還用4款辣椒醬搭出口感層次」鹽水麵店老闆娘許秀迷是台南鹽水人，她從小阿公就專製意麵，她說，要傳承家鄉最有名的意麵古早味，油蔥、豬油及肉燥全部自製，還研發小魚乾、蝦皮、菜脯、辣高麗菜等辣椒醬，為簡單的乾意麵畫龍點睛，成為老饕的最愛。

許秀迷為呈現意麵的古早味花了很多心思，自己炸豬油、油蔥，還用胛心肉炒成肉燥；以阿公製麵配方，向麵廠訂製意麵，就是想呈現記憶中Ｑ而不爛的意麵。1碗乾意麵加上豆芽、青蔥、肉燥，就是簡單的美味。

許秀迷個性海派大方，開麵店與很多老顧客成為好友，她說「乾麵到處都有賣，必須要做出特色」。她喜歡吃辣，開始著手用台灣本土辣椒研製辣椒醬，小魚乾及蝦皮辣椒醬鮮美夠味，因為有客人不嗜海味，她貼心地再以菜脯、高麗菜研製特殊口味辣椒醬，提供顧客免費自己調配。

又香又辣的4款辣椒醬，讓乾意麵成為鹽水麵店的招牌，客人都說，辣椒醬是乾意麵的絕配，具有畫龍點睛的功效，提升口味豐富層次感，各款辣椒醬都有鍾情者，不少人是衝著辣椒醬而來。

許秀迷堅持母親從小就要求「要吃飽」，她的小碗乾意麵份量足，許秀迷的女兒蔡旻旻長得清秀亮眼，曾就讀餐飲系，她跟著爸媽一起經營鹽水麵店，要延續媽媽傳承的美味。

●鹽水麵店美食資訊：

地址：台中市西區中興街109號

電話：04-23023112

營業時間：11：30至15：30；17：30至20：30，周一公休

價格：乾意麵60元／大碗；40元／小碗

(中時 )