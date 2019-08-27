青峰被誇處理友誼EQ高。（圖／翻攝自秒拍）

吳青峰人緣好，過去曾被封「送子哥」，包括梁靜茹、Janet、丁文琪等人都因他「發功」順利懷男。最近青峰上節目，被問到如何處理「其中兩個好朋友的不合傳聞」？青峰先笑說：「對，她們關係特別不好」，隨後直言自己不會介入兩方紛爭，會理性提供意見，引網友狂猜指的是范瑋琪和張韶涵，但也有人指說的其實是小S和阿雅。

青峰最近上大陸節目《1068魂考》回答來賓問題，有人說到青峰人際關係好，和很多女星都是好朋友，例如大、小S等，但因女生關係複雜，問青峰是如何處理和兩位不合女星之間的友情，青峰先問：「你們說的是小S和阿雅嗎？」，接著說自己的方式就是「不去處理」，重要的是自己和她們各自的相處關係。

青峰舉例，他偶爾可能會聽到其中一方抱怨另一方，他會提供自己的意見，但會補充「其實這不干我的事」，往後發生情緒化事件時，她們就不會把事情攬到他身上，最後打趣反虧「二女星」說：「你看她們決裂的時候有想想我嗎」，引來全場大笑，網友則說：「原視頻裡面有說的是徐熙娣和柳瀚雅！不是范瑋琪和張韶涵」、「盲猜范瑋琪和張韶涵」、「情商超級高，點讚」、「全世界最好的吳青峰」。

(中時電子報)