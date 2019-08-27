明年起在台中刷卡搭公車，最高車資降低到10元。「雙十公車吃到飽」為全國首創、全台灣最優惠（王文吉攝）

台中市交通局長葉昭甫專案報告「台中路網整體規劃」及交通任意門願景。（王文吉攝）

台中市政府行動市政會議27日在大雅舉行，由交通局長葉昭甫專案報告「台中路網整體規劃」，會中盧秀燕宣布「雙十公車吃到飽109年元月上路！」有里長建議恢復敬老愛心卡全額扣抵，盧秀燕指出，台中市舉債空間剩不到100億元，不可能再借40億元給大家坐計程車。

盧秀燕表示，「雙十公車吃到飽」為全國首創、全台灣最優惠，民眾刷卡搭公車超過10公里車資上限原為60元，未來降低到10元，預計明年上路。除雙十公車，市府也力推健康公車，直達主要醫療院所及市區大型醫院，讓偏鄉地區長者及行動不便民眾方便就醫。

秀山里長蔡錦瑭反映，敬老愛心卡每次使用額度限縮為50元，1000元額度用不完要收回，雖老人健保補助700多元，兩者福利金額差距，大家都會計算，這可能會影響盧市長連任之路，請市長三思，恢復敬老愛心卡使用方式。

對此盧秀燕坦言，恢復1千元吃到飽，須籌措40億元，今年已追加8億，才有每次50元額度，目前台中市財政是六都墊底，舉債空間剩不到100億元，不可能再40億元來給大家坐計程車，如此一來台中市就破產了。不過她也承諾，未來財政改善後，會再繼續加強社會褔利措施。

為疏散豐原分局轄內龐大人口帶來的治安壓力，市府評估設立「大雅分局」，警察局長楊源明指出，大雅分局建築外觀已完成，正在進行後續內部裝修，法制化程序已報考試院銓敘部，將在近期核定，已完成警力規劃，同時提列明年度預算，預計明年3月前可正式進駐。

(中時 )