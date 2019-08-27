根據陽明大學所做調查，校園非法藥物盛行率，民國107年最新數據，全國有0.46%的學生曾經使用非法藥物，較前幾年略為下降。

其中調查顯示，0.46%學生自陳「曾經使用」非法藥物，較105年的0.65%、106年的0.47%略為下降；皆無大幅增漲趨勢。教育部學生事務及特殊教育司強調，「曾經使用」不代表繼持續施用，外界勿錯誤解讀。

近年防止校園藥物濫用的策略為，增加保護因子，並減少危險因子。調查顯示，透過防制教育和父母監督等，確實有助於降低學生使用非法藥物的機會。

保護因子是透過在校園宣導辨識毒品、瞭解毒品危害，教導學生拒毒的策略，強調「連一次也不能嘗試」的觀念。調查顯示，8成以上的學生自覺有被教導過毒品防制知識。危險因子則包括同儕、家人吸毒，學生尋求刺激感，以及無故不到校等。教育部除了加強各級學校清查和輔導，同時呼籲家長要以身作則，適時關懷孩子，並鼓勵培養正當休閒嗜好。家長如有疑問，可撥打毒品危害防制中心諮詢專線0800-770885。

陽明大學透過網路匿名問卷方式，以全國國小高年級、國中、高中職及大專學生為對象，採多階段分層群集抽樣，總計回收11萬9426份樣本，回收率達84.4%。

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(中時電子報)