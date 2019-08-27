中華郵政公司今（27）日宣布，全台上千個「i郵箱」據點，將與PChome24h購物合作，讓民眾網路下單、在「i郵箱」便利取貨，將是新型態購物配送服務，同時也是台灣電子商務邁向智慧取貨的新里程碑。

中華郵政公司表示，即日起於PChome購物網站下單之網購商品，可指定配送至任一座「i郵箱」，享有24小時全年無休的便利取貨服務，透過一次性簡訊密碼開鎖及獨立式儲格設計，保護收件人隱私與取件安全。

中華郵政說明，已持續在各地郵局、學校、社區及捷運等人潮密集處布建「i郵箱」，目前據點已突破1,000座，將於測試完成後陸續上線，朝「物流ATM」目標邁進，預計今年底前將達2,000座，提供民眾更多元且便捷的智慧物流服務。

同時，最新的第4代亮綠色「i郵箱」，除簡化儲格為大、中、小3種常用尺寸，另搭配多元金流支付工具及智慧郵筒，可隨時取、寄包裹及收寄平信及限時信函，未來將再開發創新功能，為民眾生活帶來更多便利。

為鼓勵民眾體驗「i郵箱」取貨之便利，中華郵政表示，即日起至12月31日止，在PChome24購物消費滿290元，即可免運配送至「i郵箱」。另有不限購物金額配送「i郵箱」現金積點回饋活動，8月27日至8月31日購物享現金積點68元；9月1日至10月15日享現金積點24元回饋。

(工商 )