鎮瀾宮董事長顏清標（左一）栽培兒女接班從政，中為立委顏寬恒，右一為台中市副議長顏莉敏。（王文吉攝）

顏清標實力雄厚，國民黨總統初選階段，王金平、朱立倫、韓國瑜、周錫瑋都相繼靠攏，而郭台銘到台中，顏家也提供資源相助。媒體霧裡看花，頻問「標哥你到底挺誰？」他總回答「誰出線就挺誰？」初選結果出爐後，在大是大非關頭，他隨即定調「唯一挺韓到底！」

顏清標出身台中海線，32歲踏入政壇，從里長、縣議員、省議員一路選到立委，目前是鎮瀾宮董事長。顏清標近年栽培兒女接班，並組成顏家班，長子顏寬恒連任2屆立委，女兒顏莉敏首度參選市議員，拿下選區第二高票，更是台中市有史以來最年輕的副議長。

顏清標長期稱霸台中海線，又有宗教光環加持，政治實力「喊水會結凍」，想選總統的人都有意拉攏，顏家也都來者不拒，包括韓國瑜、周錫瑋相繼到訪，陪同朱立倫參拜，提供資源暗助郭台銘，也合體王金平直播煮水餃。

地方人士都知道，顏清標個性海派，性格更是大是大非，在國民黨總統初選階段「人人好」，面對媒體詢問，他總是四兩撥千金答道「誰出線就支持誰」，甚至說「我跟王金平這麼好，有一些話不用講就知道」，但初選結果一出爐，他隨即定調「唯一挺韓到底」！

據悉，顏寬恒是在顏清標支持下，接下韓辦競選職務。親近顏家的人士透露，有幕僚看壞韓選情，直諫「寬恒自己也要拚連任，何必淌渾水、蠟燭兩頭燒？」但顏清標霸氣回答「就是選情艱困才更要接！」幕僚頓時語塞，「如果選情穩定一堆人搶著接，哪輪得到我們？」

顏清標與郭台銘交情匪淺，但在大是大非的關頭，他淡定面對黨內紛亂，不僅出手整合地方派系，親率藍營民代南下送暖韓國瑜。在台中公開挺韓，用直率的閩南語暗指老友「有人輸了不甘願」、「有錢是他家的事」，心裡當然也希望老友王金平歸隊，促成藍營大團結。

(中時 )