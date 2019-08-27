▲南投縣府觀光處長李孟珍（中）任職5個月後轉調參議之職。（楊樹煌攝）

南投縣政府觀光處長人事再異動，現任處長李孟珍轉調縣府參議，處長遺缺則商請3月1日退休的王源鍾再回任當處長，縣長林明溱期待王處長對南投縣觀光產業的熟悉度，加上以往對兩岸觀光推動的經驗，能為南投縣觀光效益帶來更大的幫助，讓南投縣的觀光帶來更蓬勃的發展。

南投縣政府今天下午發佈新人事命令，將原任教育處長轉調觀光處僅5個月的處長李孟珍，改調參議之職，觀光處長職缺則再度商請原任觀光處長王源鍾以政務官再回任。

南投縣長林明溱表示，南投縣是觀光大縣，被號稱觀光首都，觀光處長人選備受縣內觀旅遊業者注目，因觀光處長必須要有觀光實務經驗，才能有效帶領南投觀光業蓬勃發展，為南投觀光打拼。

原任的觀光長王源鍾本就對南投縣的觀光產業有極度的熟悉，過去帶領南投縣觀光產業界遠赴大陸推動兩岸觀光發展的成效，大家有目共睹，所以他的回任可預期會對南投縣的觀光發展，帶來更直接的效益，更重要的是王處長推展觀光的能力，備受縣內觀光產業界肯定。

其實王源鍾在擔任臨退休的前一天，還專程至埔里參加大埔里觀光協會的會長交接典禮，當時他還提出，觀光產業發展人是最大因素，心態很重要，要知道如何創造、建構新元素。

王處長並向南投縣觀光業界建議，南投縣有最好的觀光資源，有太多好玩之地，如何開發新點子、發揮獨特創意，把以前被忽略的價值找回來，如銀河季、螢火蟲季等的星空環境，南投有其基本條件，有其獨特性，並具市場區隔性，再配合長遠的軟體周邊服務配套，產生市場差異性，自能吸引遊客。讓業界都有極為深刻印象。

(中時 )