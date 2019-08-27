2019台北城市盃跆拳道邀請賽預定28日在台北體育館1樓熱情開踢，主辦單位邀請到在世大運跆拳道女子53公斤級金牌的蘇柏亞以及2014年南京青奧金牌得主黃鈺仁選手作為代言人，金牌推手蘇泰源教練期待透過金牌組合激勵我國選手士氣，於本屆賽事全力以赴、爭金披銀。

本屆賽事分別邀請到來自日本大阪、姬路及岡山、韓國首爾、釜山、泰國曼谷、巴吞他尼府、普吉府、中國山東及香港，共10支國外城市組，以及國內7支隊伍，包含新北市、台中市、彰化縣、花蓮縣、台南市、高雄市以及地主隊台北市，總共17支隊伍、160位選手與隊職員同台競技，一較高下。

台北市體育局表示，跆拳道運動不但能鍛鍊身體健康，同時可提升自我防衛的能力，其中武德的精神更是必須透過身體力行才能體會。本次邀請賽邀請到國際菁英選手參賽，提供國內選手與國際菁英交流的機會，讓選手擁有大展身手的舞台，增進國際競技實力，期許各隊好手都能發揮最佳狀態，以武會友、勇奪佳績。

(中時電子報)