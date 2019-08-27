主演網劇《陳情令》爆紅的大陸男星肖戰，最近已投入電影《誅仙》拍攝，在片中飾演男主角張小凡。劇組今天（8月27日）釋出肖戰的製作特輯，呈現他在這部電影處女作裡親自上陣演出的各種動作戲。

在《陳情令》中飾演魏無羨的肖戰，俊美形象爆紅。（取自新浪微博＠陳情令官微）

香港知名動作片導演程小東執導，肖戰、李沁、孟美岐、唐藝昕等人主演的古裝玄幻電影《誅仙》，改編自蕭鼎同名小說，描述平凡少年張小凡（肖戰飾）是草廟村慘案的倖存遺孤，後拜入青雲門習藝，想要報家仇，機緣巧合下獲得法器燒火棍，從而捲入正邪兩道之間隱秘鬥爭的故事。

為了這部電影，肖戰吃盡苦頭，在寒冬時節受大風狂吹、下水拍攝，數次挑戰懸崖倒掛速降，導致眼球和腦部充血酸脹。程小東表示：「這次4位演員在戲裡都非常苦，但肖戰是最苦的。」但也可以看出肖戰試圖扭轉在《陳情令》中唯美高顏值的美男「魏無羨」定位。

知名度極速飆升的肖戰，已擁有1692多萬粉絲，其中不乏瘋狂的「私生飯」（喜歡刺探藝人私生活的歌迷），最近他現身公開場合時，就被糾纏，一度為了甩開瘋狂粉絲，不顧形象狂奔之後，最近又發生有「私人飯」混亂中摸他的手，讓粉絲氣憤，也擔心肖戰的人身安全，要求他的經紀公司要加強保護。

(旺報 )