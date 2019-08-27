兩岸知名政治學者楊力宇8月17日於美國逝世，享年86歲，楊力宇一生訪問過兩岸眾多重要政治人物，大陸前國家主席鄧小平1983年會見他時，首提「一國兩制」。與他熟識的國民黨立委童惠珍表示，楊力宇一生堅持無黨無派，追求自由民主，希望台灣成為民主典範，不過他臨走前仍心掛台灣藍綠政黨陷入惡鬥，對台灣民主發展不利。

童惠珍透露，2個星期前他與在美國的楊力宇通過話，楊力宇雖然一直無黨無派，卻很關心國民黨的狀況，時常向樣她詢問，「貴黨怎麼樣啊？」他在電話中也透露對於台灣藍綠惡鬥的狀況，讓台灣陷入內鬥內耗，他希望可以看到台灣成為民主典範，顯然目前台灣政黨生態還有一段路要走。

童惠珍指出，民進黨執政後，利用黨產會、促轉會等，對國民黨追殺、清算，藍綠兩黨為了大選也是針鋒相對，各種抹黑議題互相攻訐，藍綠內鬥導致台灣陷入內鬥內耗，童表示，楊等於是抱憾離世，看不到藍綠和解，共同為國家服務的那天。

童惠珍稱讚楊力宇是兩岸知名的政治學者，但是一直堅持超越黨派，從未加入過任何黨派，國民黨榮譽主席連戰與他交情很深，但連戰邀請他入黨，楊也沒入過黨，蔡英文總統過去在擔任民進黨主席時，也曾邀請過楊入黨，他也沒有答應。童認為，台灣缺乏像楊這樣願意超越黨派，純粹為國家發展憂心的學人。

童惠珍提到2014年10月下旬，楊邀她共組「美國僑學界超黨派聯誼會」，組團返台拜訪各黨各派的領導人，當時拜訪了馬英九總統、吳敦義副總統、前副總統呂秀蓮、新黨主席郁慕明、金溥聰主委、陳士魁委員長及袁健生資政，並在台北圓山大飯店舉行了一場宣揚超黨派參訪團理念的座談會。

宣言內容指出，「我們雖身在海外，但心繫台灣，關懷台灣，希望台灣各方終止內鬥與內耗，共同為台灣的前途及國家利益奮鬥。我們支持言論自由及和平表達批評及反對意見，但反對暴力，堅持民主與法治。我們支持經濟自由化，全球化政策及推動兩岸經貿交流，並維護台灣的主權與安全及強化台美關係。我們肯定民進黨發揮監督制衡的功能及對台灣民主化的貢獻，但我們希望民進黨改變『為反對而反對』策略，轉化為一忠誠反對黨，採行理性務實的內外政策，與執政的國民黨對話、合作，共同對台灣的發展作出貢獻。

童惠珍表示，回頭看當年楊力宇所提的宣言內容，對照當今民進黨清算國民黨的政黨惡鬥亂象，不禁令人感慨。

(中時 )