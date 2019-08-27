胡姓男子前年掐頸攻擊糾正他工作態度的紀姓主管，當場被開除，心有不甘的胡男隔天潛回工廠，朝上司頭臉潑灑強鹼致他毀容且雙眼失明，胡辯稱只是「要給他小小的教訓」，高院依重傷害罪判刑8年，桃園地院民事部分則判賠1863萬餘元，全案可上訴。

61歲胡姓男子在一間纖維工廠當操作員，前年9月18日因偷懶被紀姓主管發現遭糾正，胡男竟尾隨跟進辦公室，還掐住紀男脖子嗆聲說自己單身、無家室牽掛，更放話：「一命還一命！」吳姓廠長獲悉當場開除胡男要他離開。

懷恨在心的胡男隔天清晨溜進工廠躲在暗處，趁紀男上班時，將濃度45％的強鹼「氫氧化鈉」從紀男頭部澆淋下，雖經緊急沖洗、送醫急救，但仍幾乎瞎眼，容貌、身體也都被腐蝕、毀容，除怒告胡男重傷害，也提民事求償2000萬元。

胡男一二審都被依重傷害罪判刑8年，稱自己賣房地只能付300萬元，但桃園地院法官審酌紀男已達殘廢程度第二等級，到法定退休年齡65歲還有18年，依年薪84萬元計算，加上精神撫慰金以350萬元、醫療費和看護費等，判決胡得賠紀男1863萬多元。

(中時 )