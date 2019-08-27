前新聞主播郭岱軒近年轉戰演藝圈，除了出書連出兩本書外，也開始主持大小活動與廣播及電視節目，近期他更幫忙代班Call in新聞廣播節目，沒想到熱情的聽眾一打進來就大談政治話題，尤其是支持郭台銘與韓國瑜兩邊的粉絲互相抬槓，讓他一度尷尬到招架不住，只好請他們不要人身攻擊。

郭岱軒代班Call in節目，面臨郭粉大戰韓粉，只好請他們不要人身攻擊，一人限時3分鐘講完。（圖／郭岱軒提供）

郭岱軒近期主持週一到週五的廣播節目《新聞ELEVEN》與週末政論電視節目《高點NOW新聞》，沒想到有幾天竟然臨危受命要代班《新聞早點名》的主持，當中有call in橋段，沒想到意外引發郭粉與韓粉之爭，因郭台銘傳出九月有可能要宣布參選的傳聞，每個打進來民眾都在回應反駁上一位民眾言論！讓郭岱軒只能尷尬勸架，最後果凍韓粉吵成一團，讓他一度只好請大家不要人身攻擊候選人就好。

節目首播請到柯文哲幕僚「學姐」黃瀞瑩（中）上節目。（圖／郭岱軒提供）

郭岱軒也透露，近期搭檔資深主播邱沁宜主持的《高點NOW新聞》將會偏向政治類，過去採訪政治線10年的他，也親自向許多政治人物敲通告，首集更請到台北市長柯文哲的幕僚「學姐」黃瀞瑩上節目，大談2020自己的選舉和選區路線，以及如何面對死亡之組的另外三位超強女將立委候選人。

(中時電子報)