曾姓男子到夜店消費後，將一名酒醉休息男子，帶往露天座位區口交，被控乘機性交罪。案經台北地方法院審理後，曾男賠錢和解，換取原諒，法官判曾有期徒刑1年8月，緩刑4年，得提供80小時義務勞務，另上6小時法治教育課。本案可上訴。

檢方偵查起訴，曾男不認識被害人，2018年12月6日清晨近6時，見被害人酒醉獨坐台北市「KLASH」夜店前，趨前攀談，被害人不勝酒力，恍惚中誤認曾為友人，曾將他帶至「IN HOUSE」露天座位區，再扶到座位區的長椅躺下，然後拉下他的休閒褲、內褲，對他口交。

由於被害人飲酒過量，當時意識也不清，根本無力抵抗，事後對曾說要回夜店拿東西，待返回「KLASH」後遇見友人，表示遭曾性侵，當場報警偵辦。

北院審理，曾坦承性侵，法官認為，曾沒有犯罪紀錄，因無法克制情慾才犯法，但犯罪情節與事前謀劃施以強暴的窮惡之徒有別。

判決指出，曾男利用被害人泥醉不能抗拒，對他口交、親吻嘴唇、撫摸胸部，致被害人人格發展受損，考量他已全數賠償和解金，已生真誠悔悟之心，可以減刑輕判，並宣告緩刑，但為達到緩刑目的，得接受義務勞務和上法治課等緩刑條件。

(中時 )