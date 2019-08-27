台中市長盧秀燕27日宣布首次人事異動名單，國民黨議員期待新人有新氣象，希望新任首長要無縫接軌、盡快上軌道，民進黨議員以換湯不換藥，酸經發局長高禩翔調任工策會總幹事是「局長變總幹事」，高對職務更動表示，還不知道工策會要做什麼，但全力以赴，他尊重市長的看法和做法。

被換掉的社會局長李允傑、高禩翔仍留在市府團隊，8個月前由產業界挖角的高禩翔，從「局長變成總幹事」，民進黨議員林炘烽表示，到底是借重高的專長？還是給人難看？不合官場體制。

但國民黨議員李中認為「這位子很適合與產業界熟稔的高禩翔」，市長為工策會主委，高當總幹事，招商引資代表市長，位置具重要性，位置對了，很快進入情況。

市議會國民黨書記長張瀞分表示，市政團隊調整為戰鬥團隊，每天都要像打仗一樣，大力改革前進，黨團尊重市長人事權，會密切觀察監督首長表現和施政，盧團隊需快速推動重大市政建設，為市民謀取最大福祉。

民進黨市議員黃守達表示，人事改組，本來就是市府團隊自然之事，但檢視這次異動，完全沒有抓到重點，簡直隔靴搔癢，提醒盧秀燕快提出市政願景，否則未來團隊成員的公關能力再強，也只是擦脂塗粉，治標不治本。

(中時 )