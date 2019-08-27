國民黨台南市黨部今天召開立委提名審查小組會議，建請黨中央提名前主席洪秀柱，代表國民黨參選台南市立委第六選區選舉。國民黨組發會表示，預計下周三送交中常會，完成柱姐提名參選南市第六選區立委。

據悉，洪秀柱在前立委陳杰勸進下，決定參選艱困選區的台南市第六選區，不過國民黨態度猶豫，因此傳出「卡柱」說法。國民黨中央上周與洪秀柱深談後，對於外傳的「卡柱」說法，雙方充分溝通，洪尊重黨中央決定，市黨部也與原規劃提名人士溝通，願齊力支持洪秀柱，因此今天由市黨部通過提名，再報黨中央於下周三中常會通過提名，挑戰綠委王定宇。

組發會表示，下周三中常會除了提名台南市第六選區，也預計提名嘉義縣第二選區立委由前民進黨員許能通代表國民黨參選，不過該選區尚有無黨籍前立委林國慶有意參選，國民黨在提名後仍願與在野力量一起整合，共推人選，迎戰民進黨立委陳明文。

(中時 )