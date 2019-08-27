玉井社福中心社工好有才 自創歌曲宣導社安網精神

為與在地社區民眾同慶中秋佳節並加強社安網的宣導，台南市政府社會局玉井區社會福利服務中心27日下午舉辦「柚到中秋賞樂趣~愛在親子好食光」活動，現場安排精彩趣味競賽，還發表社工自創曲米寶之歌，用歡樂歌唱方式宣導社安網的精神，二溪國小合唱團小朋友也一起上台唱跳，獲得台下觀眾熱烈掌聲。

創作米寶之歌的玉井社褔中心志工督導王玉瑩社工指出，玉井社褔中心自2011年設立，今年已邁入第8年，中心的社工伙伴積極針對社區中經濟弱勢或生活陷困的家庭提供關懷訪視、經濟協助、社福申請、親職教養、育兒指導等多元專業服務，然而還是有許多民眾不清楚社安網是什麼。

為了讓民眾能快速認識社安網的工作，王玉瑩興起創作米寶之歌，用簡單的旋律，將各種服務對象及通報方式編排入歌曲中，希望利用歌曲的傳唱，讓更多人認識社安網的工作內涵，並以社福中心吉祥物「care米」為主角，帶動全場民眾歡唱，期望用簡單的方式把社安網的精神傳遞到每一位民眾心中。

社福中心除了安排精采歌舞表演，更搭配各樣好玩的活動，包含打火英雄、王牌投手、彩妝大師趣味遊戲，還有Happy姊姊說故事、柚子米寶手作DIY、打卡換禮等活動，吸引近200多位民眾參加。玉井社褔中心也邀請玉井、楠西、南化、左鎮等區弱勢家庭與民眾一起享受排餐盛宴，提前歡度中秋。

社會局副局長顏靚殷表示，台南市政府去年起推動強化社會安全網，希望結合各部門的力量，建構一張綿密的安全防護網，預計明年底前達到全市12處社褔中心的目標。社會局更鼓勵社區居民一同關心需要被幫助的家庭，一通電話，可以改變一個家庭的命運，倘有需求可洽詢各區之各社福中心或電（2993992）社會局詢問。

(中時 )