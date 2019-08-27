國民黨台南市黨部今天召開立委提名審查小組會議，建請黨中央提名前主席洪秀柱，參選台南市立委第六選區選舉；黨中央預計下周三在中常會完成提名。洪秀柱透過辦公室發表聲明，開宗明義就感謝台南市里長聯誼會、台南各界鄉親好友們支持；至於黨中央，洪秀柱則表示「尊重黨中央最終的安排」。

洪秀柱是在前立委陳杰力勸下，投身藍營超級艱困區的台南市第六選區，對手是本屆全國最高票的民進黨立委王定宇。

洪秀柱聲明如下：

非常感謝台南市里長聯誼會的夥伴，以及台南各界鄉親好友們的支持。

我想，民主的可貴在於良善的監督制衡。然而現在的台南市，從市府到議會，甚至中央民代，大多被民進黨長期把持。除了無法真實反映民意外，更是民主政治的一大風險及諷刺！2020，國民黨一定要在台南帶來改變，擴大經營、爭取地方認同，在台南拼出過半席次！

秀柱願意貢獻一己之力，但更多徵召及選務的工作，仍應由黨中央透過整體局勢全盤考量，我們尊重黨中央最終的安排。無論如何，只有全黨團結，上下一心，凝聚共識，才能攜手拼出過半國會！重返新政！

(中時 )