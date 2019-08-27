北京首鋼在微博官方網站以「我們都是人，沒有人是完美的，我們都在拚搏，追逐自己的夢想-林書豪」為標題，證實簽下了華裔球星林書豪，只要等待經過CBA的審核通過後，就能在新球季代表北京首鋼參賽。

北京首鋼的官網新聞稿如下：林書豪，生於1988年8月23日，畢業于哈佛大學，身高1米91，司職控球後衛，是NBA歷史上首位美籍華裔球員，也是NBA歷史上最成功的亞裔後衛。他創造了自1976-1977賽季ABA和NBA合併以來，球員前五場首發比賽累計得分最高紀錄，也是NBA歷史上第一位在自己前5場首發比賽中均得到至少20分並送出7助攻的球員。他曾率領紐約尼克斯隊連續贏得6場比賽，送出單場最高38分的戰績，成為家喻戶曉的「林瘋狂」，他還收穫了歷史上首位在NBA總決賽中出場並最終奪冠的華裔球員的榮譽。

林書豪的9年NBA生涯裡，在優秀後衛球員如林的激烈競爭中，他用加倍的汗水，用常人難以想像的艱苦付出，用對籃球無比的尊重和摯愛，一直追趕著他的夢想。

以夢為馬，不負韶華。林書豪如此，北京首鋼亦然，我們也從未停止過奔跑的腳步。當林書豪遇上北京首鋼，當追夢人的雙手交織在一起，或將就此寫下一段嶄新的籃球歷史——首位外援將與教練、球員雙語交流，首個名校華裔高材生球員將用榜樣的力量鼓舞著中國無數追夢少年不斷勇往直前。

正如首鋼體育總裁、北京首鋼籃球俱樂部有限公司董事長秦曉雯所說：「以書豪目前的實力，我相信他是能繼續在NBA或其他歐洲強隊打球的，而他更想找到一支球隊能讓他成為自己想成為的球員。書豪選擇加盟北京首鋼男籃，是對我們的信任，也是我們的榮幸，我們真誠地歡迎他。書豪是華裔籃球運動員在NBA奮鬥的榜樣，他的成長經歷和勵志精神將感染我們每個人，他在追逐籃球夢想上的義無反顧和北京首鋼永不放棄的精神一脈相承，相信他的到來，能帶領球隊進步，會帶給CBA聯賽更多精彩，也將帶給北京這座城市更多快樂。」

這是屬於林書豪的嶄新平臺，是屬於北京首鋼的全新征程，更是屬於北京球迷、中國球迷的激情時刻。歡迎林書豪加入北京首鋼大家庭！新賽季，期待你與球隊全體將士一起，「書」寫屬於這座城市的「豪」情壯志！似水流年，赤子之心，奔跑的路上，我們都是追夢人！

(中時電子報)