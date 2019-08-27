台北市某孫姓補習班名師事業有成後，背棄愛情長跑40多年的妻子，在外結交小三，甚至2016年孫師因中風住院，還在醫院遭兒子撞見與小三接吻，孫妻也在家中找到許多小三寫的露骨情書，不料婚外情曝光後，孫師竟指控妻子棄他不顧，向法院訴請離婚；法官根據小三情書、曖昧簡訊等證物，今判孫師敗訴。

孫師指控，夫妻倆結婚超過40年，育有3名子女，他婚後除在高職教書，也在多家補習班授課，每日早出晚歸，為家庭汲汲營營，但妻子不體諒他工作辛勞，經常手腳相向，就連深夜返家後也無法圖一頓溫飽，還得自己外出買便當，夫妻倆經常發生口角，讓他生活陷入痛苦。

孫師痛斥，2016年12月17日清晨6時許，他開車前往補習班授課時，因天氣驟降引發腦中風，不慎摔倒路旁，左手、左腳無法自主動作，連穿衣服、居家自理等生活都有困難，不料住院期間，妻子竟追到醫院無端毆打，出院後也不願協助生活，任憑他自生自滅，無奈之下只好搬回老家與90歲老母同住，向法院訴請離婚。

孫妻則反駁，夫妻倆從大學時期就相戀，她婚後在家操持家務，每天親自下廚，不曾間斷，扶持老公全心拼事業，但老公陪伴家人時間逐漸減少，2016年間老公曾表達身體不適，卻未就醫，反倒前往小三住處，最後在小三家中風倒地送醫，兒子前往醫院探視時，還撞見爸爸正在與小三接吻，後來她也在家中找到小三寫得露骨情書，才驚覺老公早已外遇。

法官認為，孫師無法提出證據證明妻子有冷漠對待、言語刺激等指控，且孫男曾提告妻子刑事上的遺棄罪，檢方已認定不起訴，根據曖昧情書、露骨簡訊等證據，認定孫男與小三關係已逾越一般交往分際，應對婚姻出現裂痕負起大部分責任，今判孫師敗訴。

(中時 )