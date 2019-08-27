近期中南部大雨不斷，推升菜價居高不下，根據農糧署網站公布的資料顯示，北農今年上半年的菜價就比去年多出兩成，高麗菜價格也翻漲將近一倍。基進黨突在臉書PO文「想念吳音寧了嗎？」，暗讚吳音寧當北農總經理時菜價低檔。對基進黨推崇吳音寧，農業網紅《一級嘴砲技術士》乾脆推薦吳音寧和蔡英文總統一起搭檔2020總統寶座，以免吳音寧成了遺珠之憾？

《一級嘴砲技術士》在臉書大讚，「吳音寧在台北農產時期留下了許多令人懷念的事蹟，因為做的實在太好，以至於後面接手的都面臨莫大的壓力。」

他舉現任北農高層為例：「你看看，北農董事長『黃向羣』，之前是民進黨籍的台北市議員；北農總經理『翁震炘』，農糧署和農金局的中堅文官，這兩位因為抵不過吳總經理的光環，結果兩位都成了張家同路人。」

所以，《一級嘴砲技術士》直呼：「哎呀，真是懷念吳總時期的北農，吳總真是台灣農業的明燈，這麼棒的人才，不和蔡英文總統一起搭檔2020總統寶座，豈不成了遺珠之憾？」

《一級嘴砲技術士》這番呼籲，想來基進黨聽了將信心大增，推薦吳音寧東山再起，搶攻蔡英文總統的副手或立委，兩者必有所獲。

(中時電子報)