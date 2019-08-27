與一般戰車採用柴油引擎不同的是，美國主力戰車M1艾布蘭式(Abrams)採用的是渦輪燃氣系統，提供M1更強的動力，最近也在規畫渦輪燃氣系統的改良套件，不過未來美國戰車可能會採用電力驅動，至於電力來源則是新興的「氫燃料電池」。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，陸軍作戰能力發展司令部地面車輛系統中心（GVSC）和美國陸軍研究實驗室(U.S. Army Research Laboratory)的科學家們，正在持續開發軍用「氫燃料電池」的動力系統，做為未來戰車和步兵戰車的動力來源。

燃料電池與一般的充電電池不同，它只要在陰極部分，添加富含氫原子的燃料，就能夠持續供電，因此在操作上與引擎很類似，因此俄國人稱燃料電池為「電化學引擎」。燃料電池提供電力，由電動機馬達來轉動機械，也就保持安靜、高效的好處，而且燃料電池不像引擎那樣，會排出二氧化碳為主的廢氣，只會排出水份而已，可以視作無污染。

而且在理論上，燃料電池的氫原子來源，不一定只能由氫氣提供，也許可以來自各種含氫的燃料，包括現有的汽油、酒精、天然氣，甚至有可能是任何水基液體，如咖啡，運動飲料或者尿液。

儘管採用氫燃料電池技術，重要的原因就是環保，減少對石油的依賴，以及降低碳排放。但此外，對軍事設備而言，氫燃料電池技術還提供了匿蹤的重要效果：因為它不會產生煙霧、噪音、氣味或熱量特徵。

美國陸軍與商業公司正在一起開發氫氣燃料平台，就目前的技術，仍是以高度壓縮的氫氣為主，因此現在正在研制有效的儲氫裝置，它必須容量大、堅固、不易受損，以及高度安全。至於蓄電池和電動機的技術，算是相對成熟，現在已經有可驅動50噸級卡車的電動馬達，還能保持高速度。

(中時電子報)