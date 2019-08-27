美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，射核彈毀颶風不是個好主意。此前媒體報導指稱，美國總統川普有意探究這個選項。

根據英國廣播公司（BBC）報導，美國新聞網站Axios說，川普曾詢問數個國家安全官員關於核彈毀颶風的可能性。

國家海洋暨大氣總署指出，射核彈炸颶風結果只會更糟。

NOAA說，朝颶風射核彈「不太可能瓦解這個暴風」，而且「輻射落塵將迅速隨著信風影響到陸地」。

NOAA指出，藉由爆破瓦解颶風的困難度在於所需的能量，因颶風釋放的熱能相當於每20分鐘引爆一個10百萬噸級（megaton）核彈，即使炸彈與風暴的力學能相當，「把一半的能量集中在偏遠海域的某個點，這項任務相當艱鉅」。

NOAA表示：「炸射威力不強且尚未發展成颶風的熱帶波或熱帶低壓也不見得可行，每年大約有80個熱帶擾動在大西洋盆地生成，不過每個典型年只有5個會發展成為颶風，而且也無法事先預測那些會成形。」

川普主張拿核彈毀颶風並非出自他本人的突發奇想，BBC報導說，在政府部門任職的科學家1950年代即提出轟炸颶風的想法。

美國氣象局（US Weather Bureau）局長里奇德弗（Francis Riechelderfer）1961年在華府全國記者俱樂部（National Press Club）發表演說時表示，他可以「想像有朝一日在遙遠海上以核彈摧毀颶風的可能性」。

自那以後，每逢颶風好發時節，拿核彈對付此天災的主意常常被提及。（

(中央社)