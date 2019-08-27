彰化市光復路郵局原本預計9月拆除改建為商業影城大樓，但近日卻傳出計畫生變，因工程招標不順，連續2次上網招標都流標，舊郵局大樓也暫時拆不了了！

光復路郵局是彰化市唯一營業至晚上9點郵局，位處火車站商圈內，離彰化火車站僅100公尺，業務量繁重。去年傳出將有國賓影城進駐，舊大樓將拆除，改建地下3樓、地上6樓的商業辦公大樓，引發地方期待，盼能重新恢復站前商圈榮景。

中華郵政公司表示，改建計畫原本規畫興建國賓影城中心，彰化縣政府去年11月12日核發建築執照，總計半年期限、再加上3個月展延期間，最後必須動工期限是在本月22日。

由於工程連續2次招標都無廠商投標而流標，計畫只能喊卡，建照逾期必須重新再向縣府提出申請，工程標案內容可能也需重新檢討修正後再辦理招標，相關文件申請流程、是否更改工程建案設計與使用建材、預算經費等，變數重重，何時才能完成發包動工？仍是未知數。

彰化光復路郵局原本預訂在9月中秋節連假後進行拆除，也以獲得金管會同意，將遷移至彰化市和平路55號臨時郵局辦供，目前臨時郵局內部裝潢工程已接近完工階段，雖然原訂興建影城商業大樓計畫臨時喊卡，郵局卻依然照原計畫準備搬家。

(中時 )