動畫《海龍．改改》製作團隊，左起為導演趙大威、美術指導韓采君、研發製作胡博閎及製片郭東益。(王寶兒攝)

漫畫基地展出《海龍．改改》的第一波視覺預告及分鏡。(王寶兒攝)

獲得第55屆金馬獎的最佳動畫長片獎項《幸福路上》中，擔綱執行指導、美術指導的團隊菊箱動畫，改編作家張國立在去年獲得金鼎獎的小說《海龍．改改》，推出同名動畫。導演何大威笑說，團隊就像小說中的主角阿生一樣，在一開始拿到了一本硬硬的筆記本，開始憑著筆記本的內容去想像，以動畫建構小說中的世界。

負責美術設計的韓采君則說，在動畫團隊一同看過小說後，對於角色的模樣都有很多不同的想像，《海龍．改改》的故事設定於現代，街景的描繪也相對簡單許多，不需要過於天馬行空的想像，繪製艦艇則需要做許多的資料考察。

《海龍．改改》描述高中生林惠生，在李旺的神祕舊貨鋪中得到了一本70年前的日本海軍筆記本，看不懂日文的阿生，卻也發現了筆記本中消失二戰艦艇「海龍改」的紀錄，決定召集精通日文的同學等人，一起維修老舊艦艇「海龍改」，沒想到真的成功，將其命名為「海龍改改」，然而因為這艘艦艇，四人小組也遇上了不少麻煩。

在小說《海龍．改改》中，張國立在書序透露了創作靈感，源自於他兒時總會固定在晚飯後，聽街道上的老人家侃侃而談荒誕奇妙的傳說，也如同小說中的主角一般，在舊物鋪找到了一本寫滿日文的神祕筆記本，深信裡面藏有重要的祕密，因為喜愛北海岸，因此將故事設定於老梅，為創作的起點。

何大威透露，在製作期間，團隊也多次造訪老梅，拜訪當地教育工作者，對於動畫創作來說，非常具有啟發性。而目前動畫製作尚未完成，在漫畫基地的成果展中，預先釋出了角色主視覺，帶給書迷一些期待的想像空間。

(中時 )