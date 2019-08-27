廈門居民親子遊金門，留下美好的回憶。（李金生攝）

小兩岸協力開闢「來廈門‧遊金門」新旅遊路線，期待為兩門旅遊增添光釆，帶來人潮與錢潮滾滾的商機。（李金生攝）

金廈小兩岸前進貴陽市舉辦推介會，現場問答交流熱絡。（縣府提供）

「來廈門‧遊金門」推介會，吸引120旅行商和媒體來到。（縣府提供）

金門民俗表演「三太子」炒熱金廈旅遊推介會現場氣氛。（縣府提供）

看準貴陽市每年出境旅遊高達100萬人次，金廈公部門與企業團體今（27）日攜手前進，協力開闢「來廈門‧遊金門」新旅遊路線，期待為兩門旅遊增添光釆，帶來人潮與錢潮滾滾的商機。

由金門縣府觀光處、廈門市文化和旅遊局、廈門市台港澳事務辦公室、金門縣工策會、金門縣旅行公會、金門觀光特產協會、金門酒廠等單位組成的「旅遊推介團」，今天上午在貴陽巿舉辦「來廈門‧遊金門」旅遊推介會，向現場120個旅行業者與媒體推銷金、廈兩門的魅力和精采，期待與金廈均在一日生活圈之內的貴陽，加入打造沿海觀光帶的城市群。

會中透過快閃市集、美食自助區、創意拍照互動區、幸福郵筒、民俗交流、秘境金門等單元舖排，展現吃喝玩樂在金門，多采多姿的島嶼人文內涵，讓與會來賓品嘗到甘醇有勁的金門高粱酒、皇家點心貢糖和高粱酒糟牛肉乾，也看到洋溢戰地風情與明、清歷史風華，不一樣的主題旅遊景點。

縣府觀光處表示，因應大陸地區47個城市暫停赴台自由行，金廈聯手擴展旅遊資源，鼓勵大陸居民選擇以組團方式到廈門旅遊，在廈門出入境申請一次性的「大陸居民往來台灣通行證（大通證）」，即可再從廈門五通碼頭轉進金門，並可以落地簽的方式入境上岸，一路玩遍金廈，看盡兩門風光。

(中時 )