101大樓上，竟有猴子般的怪獸攀爬？在中正紀念堂旁，又有一群梟鳥正領著小怪獸打太極拳？以台北各區知名景點為發想，繪出大台北地區不同的特有種怪獸，圖像創作者ZEE推出怪獸地圖「地元怪誌」，讓台北居民從模樣可愛的怪獸中，找出在地生活的共鳴。

ZEE表示，自己從小在台北長大，在創作上也能結合自己的居住經驗發想不同的怪獸題材，而在他建構的台北怪獸地圖中，除了知名景點旁繪有特定怪獸外，也有不分區出沒的怪獸，「像是『變電龍』就是我依據變電箱所想出來的，不管台灣或台北，我覺得變電箱真的算是街景特有景觀，變電龍可以在變電箱上吸收電能，自己也最喜歡這個怪獸的設定。」

ZEE本名為李致寬，畢業於台灣藝術大學視覺傳達系，本身便熱愛漫畫，在圖像創作上，也會融入漫畫特有風格，比方在「地元怪誌」中，便是以Q版樣貌扭轉了大眾對於「怪獸」張牙舞爪的印象，在兩個月的時間內，畫出了台北12區39種不同怪獸，不同怪獸擁有不同性格及習性，甚至一些怪獸還有進化型態，近日於漫畫基地中的「台灣漫畫基地進駐計畫成果展」展出。

ZEE分享，在去年他參加了服飾品牌所舉辦的衣服設計大賽，主題是繪製漫威英雄。在比賽獲得大獎之際，他也思考起台灣自身的文創IP，並暗暗在心中下了決定：「一定要畫出屬於台灣當地特色的東西。」加上近年妖怪元素的風行，才有了創作「地元怪誌」的創作靈感。

101大樓、中正紀念堂、二二八和平公園、北門等地，在「地元怪誌」中都成為了怪獸出沒地。ZEE希望這些有如吉祥物般的怪獸，就能夠像精靈寶可夢一樣，隨處可見又可愛，「未來希望有機會的話，也能夠推出台灣的怪獸地圖，走訪鄉鎮，運用過去社區營造的經驗，畫出各縣市不同的怪獸。」

(中時 )