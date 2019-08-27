大陸的中國旅遊研究院今天（8月27日）在重慶發布《2019年中國夜間遊客流大數據報告》，指出北方人比南方人更喜歡夜間留在家裡，而80後是大陸夜間遊主要族群；北方城市夜間遊市場以年輕人為主，南方則是中老年人更活躍。

報告指出，夜間遊已是大陸目的地旅遊發展成熟度的尺規，錯過夜間遊就是放棄3成旅遊市場。由於大陸許多地方旅遊流量發展空間有限，夜間遊市場競爭將會更激烈。

此外，夜間遊的當地語系化特徵相對不明顯，民眾出遊時，參與夜間遊的意願更強烈。對於夜間遊的興趣，男性比女性多8％，主因是男性夜間社交意願更強烈，對於安全等的顧慮更少。

夜間遊的高峰在晚上8點左右，大多數人會選擇在晚飯後開始夜遊活動，但這類遊客更傾向早點結束夜間遊；晚出門的人，不一定晚回去，真正青睞夜間遊的人，往往出發得早，回家得晚。

北京夜間遊熱門區域以王府井商圈、三里屯商圈、中關村區域、西單、奧林匹克公園、五棵松、望京偏南區域為主；上海則以陸家嘴外灘、人民廣場附近、徐家匯商業區、中山公園、南浦大橋、金橋公園附近區域、歐尚購物中心、中環生活廣場、隆視廣場附近等區域熱度較高。

夜間遊刷卡消費中，大陸北方城市呈單調遞減趨勢，南方城市則有有多個高峰出現。

(旺報 )