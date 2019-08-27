華裔NBA球星林書豪，今天在全大陸球迷的期盼下正式與北京首鋼簽下了合約，據傳年薪300萬美元，約合9400萬台幣，同時也創下有史以來第一個以NBA冠軍隊成員身分加盟CBA的紀錄。
在NBA征戰9年的林書豪，好不容易在今年圓了奪冠夢想，可惜在夏天的自由市場沒能獲得其他球隊的青睞，最終只好選擇加盟CBA北京首鋼隊。
林書豪加盟北京首鋼隊的新聞首先是「北京青年日報」記者揭露出來，但北京首鋼與林書豪本人都沒有正面回應，不過，北京首鋼提供林書豪年薪300萬美元的消息依舊曝光，撼動了整個CBA。
北京首鋼在微博官方網站證實簽下林書豪，但還是無法知道合約內容，即便如此，林書豪仍是CBA史上年薪最高的華人，就連當年的姚明、巴特爾、易建聯等人都沒有這種待遇，可見得北京首鋼對林書豪有多麼的重視。
依據CBA規定，擁有美國籍身分的林書豪，無法以內援資格打CBA，而是以洋將身分參賽，合約方面也是1年1簽，目前不是保障合約，並須等到球季正式開打後才會轉為保障合約，如果明年要續約的話，北京首鋼可以增加10%的合約，也就是年薪330萬美元的價碼擁有優先續約權，
(中時電子報)
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