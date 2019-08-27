一名在深圳搭乘地鐵的乘客上不慎遺失行李，據稱這個小紙箱內裝有2.7公斤的黃金飾品（價值約台幣420萬元)。不過這位乘客雖然粗心，但還算幸運，經過地鐵站的多名工作人員的聯合尋找下，很快就將物品完璧歸趙。

據《南方都市報》報導， 8月23日上午一名男子從深圳地鐵3號線水貝站匆忙下車，四處尋望，並找到車站工作人員表示在車上丟失了包裹，需要協助尋找。

經過許多地鐵站工作人員查找，終於幫這位2.7公斤黃金失主（中著黑衣男子）找回失物。（圖／深圳新聞網）

現場工作人員李淑娟回憶稱，當時乘客十分著急、語無倫次。經瞭解情況後上報單位請求協助乘客報警。隨後深圳地鐵3號線各網站接調度資訊，全線各站迅速進行清查。

報導說，這位乘客對車廂及物品丟失位置記憶模糊，這樣的找法猶如大海撈針。隨著從對講機中傳來的一句句「沒有發現物品」，讓大伙的心都跟著涼了半截。隨著工作人員不斷安撫乘客，乘客才慢慢的回憶當時的場景，並描述了物品的特徵與可能位置，失物是個小紙箱，內裝2.7kg黃金，可能在某個車廂座位底下。

由於遺失物價值驚人，站方隨即再動員了5個車站的工作人員同時查找，最後終於在一座位底下發現這個其貌不揚的紙盒子。經確認後，當中的黃金安然無恙。

報導說，找到失物後，該乘客難以控制內心的感激。而且從第二次接到調度通知到找到失物，總共只花了4分鐘，顯示車站工作人員處理突發狀況效率極佳。

深圳地鐵橫崗站站長李博表示，乘客在地鐵上遺失東西是很常見的現象，每天車站都會拾獲書包、衣服、手機、錢包等個人物品。出行期間乘客需妥善保管好自己的貴重物品，避免造成財產損失。

(中時電子報)