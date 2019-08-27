BOXING、MATZKA、圖騰海祭嗨唱 超擔心演出被這影響 20:122019/08/27 中時 許雅淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 BOXING樂團第7年在貢寮海洋音樂祭嗨唱，BOXING31日將與圖騰、MATZKA&DI HOT一同組成「原來如此」樂團，以「原」代表原創及原住民原音樂獨立精神，一共有16人同台嗨唱，將創下海祭活動歷年來最多樂手同台上陣記錄，私下本來就是好友的他們，在一個月前就提早練團，現場也鬧出許多笑話，BOXING表示很擔心在開唱當天太嗨，talking會過長而影響演出。 (中時 ) #BOXING #MATZKA #圖騰 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 謝忻、阿翔爆有「愛的結晶」 正宮這樣做宣示主權 - 娛樂 謝忻阿翔花店前激吻 原來是兩人「愛的結晶」 - 娛樂 張菲辣媳全裸找內褲 老公一個反應讓她怒罵「你變了」 - 娛樂 郭台銘嚴正澄清「不信算命」 詹惟中一句話直戳關鍵點！ - 娛樂 「內衣女王」閃嫁豪門 陳美鳳現身比新娘還吸睛！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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