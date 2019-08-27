BOXING樂團第7年在貢寮海洋音樂祭嗨唱，BOXING31日將與圖騰、MATZKA&DI HOT一同組成「原來如此」樂團，以「原」代表原創及原住民原音樂獨立精神，一共有16人同台嗨唱，將創下海祭活動歷年來最多樂手同台上陣記錄，私下本來就是好友的他們，在一個月前就提早練團，現場也鬧出許多笑話，BOXING表示很擔心在開唱當天太嗨，talking會過長而影響演出。

(中時 )