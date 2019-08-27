蘇晏霈27日出席大愛新劇《程哥懺悔錄》試片會，劇中她和李政穎飾演夫妻，戲外則和王建復交往中，她鬆口王建復和爸媽通過電話，最近和王合作音樂劇，在高雄演出時，爸媽到場觀賞，但和王還沒有正式見面。王建復有過一段婚姻，身邊也帶著10歲兒子，她說爸媽沒有過問太多，「我們就是關係很好，很聊得來，如果有好消息會再告訴大家」。

《程哥》製作人楊曼麗爆料，王建復在2月14日西洋情人節當天曾帶著飲料到現場探蘇晏霈的班，友情以背面客串入鏡。蘇晏霈被問收工後有和王建復吃情人節大餐？她笑說，「我真的不記得當天是情人節了」。

李政穎年初賣掉汐止30坪房子，搬回宜蘭陪爸媽，常帶著他們遊山玩水，月花2萬5000元，很享受閒雲野鶴生活。他多年前與韓瑜分手後，曾交過圈外女友，但43歲的他抱定不婚，因不想耽誤女方而分手，「覺得自己還是適合一個人，爸媽沒給壓力，他們反而替我開心」。

(中時 )