新北市捷運局研擬將板橋火車站改名「新北市政府」站，板橋區公所27日舉行說明會，引起地方反對，認為據地理記憶，不認同改名，新北市捷運局副局長詹榮鋒表示，更名程序複雜，目前傾向「加註」，後續確認後會送北市政府。

立法委員張宏陸27日在臉書徵詢臉友的意見，引發網友意見兩極，有人認為「如果只是捷運站改名好像也蠻合理的？畢竟板橋站的涵蓋範圍很廣，江子翠跟府中也是板橋啊」。

但也有網友認為，有人擔心改名後，萬一新北市政府遷移了，那站名不就也要再改。

張宏陸指出，板橋不只是地理名詞，更是板橋鄉親最熟悉的地方，是板橋的交通樞紐以及重要地標，同時深富人文歷史意義，而且板橋車站是三鐵共構車站，如果捷運改名，台鐵及高鐵也要改名。

詹榮鋒表示，台北與台南都有相關的市政府站名，新北人口突破400萬，為提升新北市府能見度，才有更名想法。

詹榮鋒指出，目前地方反對意見較多，傾向改以加註方式，若以加註方式，時間大約只要2到3個月時間就可以完成。

(中時 )