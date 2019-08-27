王力宏與李靚蕾育有2女1子。（圖／翻攝自jl.leilei IG）

王力宏、李靚蕾結婚5年。（圖／中時資料照片）

金曲歌王王力宏和李靚蕾育有2女1子，大女兒王嘉莉上月剛滿5歲，今(27日)李靚蕾分享和孩子相處的小故事，透露今年初當時才4歲多的女兒有次說要給她驚喜，便拉起小提琴，拉出的曲子是爸爸王力宏的歌曲〈愛一點〉，讓李靚蕾當場嚇傻，「沒有譜也沒有人教她」。

李靚蕾今傍晚在IG說，年初女兒嘉莉突然賣關子說要給她驚喜，便拿出小提琴拉了王力宏的歌，但先前完全沒人教女兒，可見女兒完全是靠聽學拉出的成果，李靚蕾直言：「我真的嚇了一大跳」，因此讓她開始決定學習小提琴，想以同步的學習經歷更能理解女兒學習路上的辛苦或挑戰。

李靚蕾說：「就這樣我成為了女兒的小師妹，人生真的充滿驚奇，當媽媽之前還真沒想過自己會需要用到小提琴這個技能」，現在她偶爾會跟女兒一起練琴交流，「很幸運也很珍惜能夠有機會體驗到這麼深沉的愛」。對此，網友也嘖嘖稱奇，紛紛說：「基因太强大了」、「跟爸爸一樣是音樂天才」、「所以老師是爸爸嗎」、「不愧是二哥的女兒，天生的小提琴手」、「太厲害了吧天賦嗎」。

(中時電子報)