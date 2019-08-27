王力宏與李靚蕾育有2女1子。（圖／翻攝自jl.leilei IG）
王力宏與李靚蕾育有2女1子。（圖／翻攝自jl.leilei IG）
王力宏、李靚蕾結婚5年。（圖／中時資料照片）
王力宏、李靚蕾結婚5年。（圖／中時資料照片）
在 Instagram 查看這則貼文

今年初4歲的女兒說媽媽我要給妳一個驚喜，嚇妳一大跳，然後拿出了小提琴拉了《愛ㄧ點》，沒有譜也沒有人教她，完全用自己的聽力拉出的曲子。我真的嚇了ㄧ大跳😂毅然決定我也需要學小提琴，親身經歷才能更有知識的陪她練習和理解她以後練琴的路上將會遇到心裡或身體上的挑戰。就這樣我成為了女兒的小師妹😆 人生真的充滿驚奇，當媽媽之前還真沒想過自己會需要用到小提琴這個技能😄 意外的收獲是因此跟女兒透過小提琴有了一個師姐妹的交流時光，我ㄧ起學琴意外的讓她覺得練琴很好玩。很幸運也很珍惜能夠有機會體驗到這麼深沉的愛💗#luckymommy #blessed #motherdaughterlove

李靚蕾 Jinglei（@jl.leilei）分享的貼文 於 張貼

金曲歌王王力宏和李靚蕾育有2女1子，大女兒王嘉莉上月剛滿5歲，今(27日)李靚蕾分享和孩子相處的小故事，透露今年初當時才4歲多的女兒有次說要給她驚喜，便拉起小提琴，拉出的曲子是爸爸王力宏的歌曲〈愛一點〉，讓李靚蕾當場嚇傻，「沒有譜也沒有人教她」。

李靚蕾今傍晚在IG說，年初女兒嘉莉突然賣關子說要給她驚喜，便拿出小提琴拉了王力宏的歌，但先前完全沒人教女兒，可見女兒完全是靠聽學拉出的成果，李靚蕾直言：「我真的嚇了一大跳」，因此讓她開始決定學習小提琴，想以同步的學習經歷更能理解女兒學習路上的辛苦或挑戰。

李靚蕾說：「就這樣我成為了女兒的小師妹，人生真的充滿驚奇，當媽媽之前還真沒想過自己會需要用到小提琴這個技能」，現在她偶爾會跟女兒一起練琴交流，「很幸運也很珍惜能夠有機會體驗到這麼深沉的愛」。對此，網友也嘖嘖稱奇，紛紛說：「基因太强大了」、「跟爸爸一樣是音樂天才」、「所以老師是爸爸嗎」、「不愧是二哥的女兒，天生的小提琴手」、「太厲害了吧天賦嗎」。

男主播代班Call in節目 面臨果凍大戰韓粉超崩潰
蔡依林側身「G奶炸裂」急刪照 粉絲嚇壞：衣服往上拉點
婚變安宰賢後 具惠善首PO照「沒有你的世界」吐近況

(中時電子報)

#王力宏 #李靚蕾