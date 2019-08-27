俗話說「人在江湖，身不由己」，很多事故是自己找上門，難以躲避。政壇人物恐有更多經驗，人稱「村長」的桃園市議員詹江村提供自身事例，他指有連鎖色情按摩店找議員試圖關說，電話監聽是「打電話找詹江村跟廖輝星來關說」，但根本沒有電話打給他們，而他們跟業者也毫無關係。如今，竟有人拿不存在的關說來抹黑，令他惱怒。

詹江村在臉書指出，「終於知道之前有一位，來跟我放鞭炮洗門風的傢伙，是怎麼被利用了！」

他表示，這是色情按摩店判決案件，該業者跟他及民進黨議員廖輝星，毫無瓜葛！但在內部電話監聽譯文紀錄，連鎖色情按摩店被抄的時候，業者隨機找國民二黨議員試圖關說，但當時詹江村跟廖輝星都沒有涉及關說，所以我們二個都不知道此案。

當時，譯文內載記業者被監聽到的電話是「打電話找詹江村跟廖輝星來關說」，但是監聽內並沒有實際打電話給他們二個議員，而他們跟按摩業者也毫無關係。

所以開庭過程，詹江村跟廖輝星議員都不知道有此案在進行中，也沒被傳喚。不過近日有人據此作文章，讓他惱怒表示：「這樣也能被拿來抹黑！」

(中時電子報)