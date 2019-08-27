身高187公分的邱孟昊近日改名孟澔，今受邀擔任中華郵政與PChome24小時取貨電商合作推廣大使，身穿郵差造型出席的孟澔，笑說過往對郵差印象總是很辛苦的被狗追，「希望狗不要吠我」，而孟澔也自爆最狂網購經驗，過去迷球星Michael Jordan，竟花10萬元網購他的球星卡，被媽媽發現後慘遭罰跪在家門口石子路上。

孟澔笑說，國高中時期曾參加游泳校隊，大學則很愛打球，當時因為非常迷球星，回憶當時看到Michael Jordan的球鞋紀念卡，因數量有限，網路上開價賣十萬元，當時正值大學時期，用自己偷偷存的一筆錢買下去，家人發現後完全不理解，孟澔則要家人換位思考「這個球星卡之後會增值」，才換來罰跪、逃過被毒打一劫。

自大學開始愛上音樂，過去也曾嘗試創作，如今從電影演員轉戰歌手，也宣佈正在籌備新專輯，預計今年底將會發行，而孟澔更首度就挑戰在專輯中創作歌曲，他認為創作是從無到有，過程中需要花時間慢慢磨，孟澔笑著說「第一個聽到我創作的是我媽，她是很直白的個性，她說我寫得很好」，讓他對自己的作品信心大增。

單身將近三年的他，時常被家人催婚，孟澔心目中理想型標準，偏好精明能幹、尤其更喜歡土象星座，「我希望是可以跟我一起拚事業的人」，不排斥交往圈內人。

孟澔和蓓蓓今受邀出席《PChome24h購物&i郵箱24小時取貨電商合作》擔任i郵箱推廣大使。（i郵箱提供）

孟澔自爆曾花10萬元網購球星卡，媽媽氣到要他跪家門口。（i郵箱提供）

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